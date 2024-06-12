Как повысить пенсию более чем на 50%: действенные советы от ПФУ

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Однако, если гражданин решит уйти на заслуженный отдых позже, он может значительно повысить свои выплаты.

Как можно увеличить пенсию

Если гражданин решает выйти на пенсию позже, он может значительно увеличить свои выплаты. Повышение происходит благодаря "бонусам" доступным за отсрочку.

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На сколько растет пенсия:

0,5% – если отсрочка менее 60 месяцев – такой процент предоставляется за каждый полный месяц страхового стажа, начиная со следующего месяца после достижения пенсионного возраста;

0,75% – если отсрочка более 60 месяцев.

То есть, за 6 лет отсрочки пенсионер может дополнительного получить 54%.

Как происходит отсрочка пенсии

При указанных расчетах, во внимание берутся только полные места стажа.

Гражданин, который хочет выйти на пенсию позже, должен сообщить об этом ПФУ. Иначе, этот процесс может произойти автоматически, после достижения лицом пенсионного возраста.

Отсроченная пенсия назначается после личного обращения гражданина в ПФУ. Когда это происходит: