Кому из пенсионеров летом повысят пенсии

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, выплаты украинцев растут. В частности пенсии постепенно увеличиваются.

У кого вырастут пенсии летом

Летом планового повышения пенсионных выплат не произойдет. Однако могут вырасти пенсии лиц старше 70 лет, благодаря возрастной прибавке.

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Эта доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки сейчас такой:

граждане от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

У кого вырастут пенсии весной

Доплата предоставляется гражданам у которых пенсия меньше 10 340,35 гривен.

В марте состоялась масштабная индексация пенсий, выплаты украинцев выросли на 7,96%. Минимальная сумма повышения составила 100 гривен, максимальная – около 1 500 гривен.

Апрельский рост выплат также не заставил себя ждать. В этом месяце увеличились пенсии:

работающих пенсионеров, которые успели приобрести не менее 2 лет нового стажа;

пенсионеров старше 65 лет, которые приобрели полный стаж.

Минимальная пенсия пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный стаж, составляет 40% от определенной в Украине гарантированной зарплаты. Соответственно, поскольку такая заработная плата с 1 апреля составляет уже 8 тысяч, указанная пенсионная выросла до 3 200 гривен.