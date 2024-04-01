Повезет, но не всем: у кого вырастут пенсии с 1 апреля

Уже с 1 апреля заработная плата в Украине поднимется второй раз с начала года. Она составит 8 000 гривен, что, в свою очередь, приведет к увеличению размера пенсий для части украинцев.

У кого вырастут пенсии

Поэтому, автоматический перерасчет пенсий состоится для лиц, достигших 65 лет, не работают и имеют полный стаж. То есть, для женщин необходимо иметь не менее 30 лет стажа, а для мужчин – не менее 35 лет.

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Дело в том, что у указанной категории лиц минимальная пенсия по возрасту составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, из-за увеличения минимальной зарплаты с 1 января текущего года, минимальная пенсия составляла 2840 гривен, а уже с 1 апреля она дополнительно вырастет на 360 гривен и составит – 3200 гривен.

Перерасчет пенсионных выплат будет проведен только в случае, если выполняются все три условия. В то же время почувствовать повышение смогут только те, чья общая сумма пенсии является небольшой.

Также изменятся пенсионные выплаты работающих пенсионеров. Эти граждане получат надбавку за каждый дополнительный год стажа. Вследствие роста прожиточного минимума, надбавка за каждый год стажа составляет уже 23,61 гривны.

Почему повышение почувствуют не все

Однако параллельно с этим действует Постановление Кабинета Министров №185 от 23 февраля 2024 года, которое предусматривает определенные льготы для неработающих лиц с полным трудовым стажем, достигших 65-летнего возраста. Согласно этому постановлению, пенсия для таких граждан не может быть меньше 3370 гривен.

Поскольку эта норма вступила в силу с 1 марта 2024 года, то мало кто будет иметь возможность почувствовать дополнительное увеличение пенсий с 1 апреля. Фактически, минимальная пенсионная выплата для таких лиц уже сегодня превышает 3200 гривен, что уже выше, чем ожидаемое повышение.