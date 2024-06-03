Пенсия в Украине: ждать ли пенсионерам изменений летом

Пенсионеров в Украине интересует вопрос о том, стоит ли ожидать увеличения пенсии летом. Следовательно, рост выплат может происходить только у отдельных категорий лиц.

Какие сейчас размеры пенсионных выплат в Украине

Летом индексаций и перерасчетов пенсий не запланировано. Дело в том, что часть выплат уже выросла в начале года из-за увеличения прожиточного минимума, а другая была проиндексирована весной.

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Таким образом, сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без необходимого страхового стажа и 2 725 гривен для пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж. В то время как максимальная выплата выросла до 23 610 гривен.

Сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 5 743,27 гривны.

Вырастут ли пенсии по инвалидности

В 2024 году размеры пенсий для лиц с инвалидностью I, II и III групп незначительно увеличились по сравнению с предыдущим годом. Пока дополнительных ростов не ожидается. Поэтому сейчас размер выплаты зависит от степени инвалидности и трудового стажа лица.

Минимальный размер таких пенсий следующий:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

– 2 760 гривен; для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

– 2 520 гривен; для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.

А у кого тогда вырастут выплаты

Летом повышение получат пенсионеры, достигшие определенного возраста. Такая доплата начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. При этом, размер надбавки по возрасту меняется в зависимости от возраста:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка по возрасту не добавляется, а только увеличивается со временем. То есть лицо в 76 лет получает дополнительно 456 гривен, а не 300 + 456.

Также могут рассчитывать на доплату пенсионеры старше 80 лет с ухудшенным состоянием здоровья. Она может достигать 944 гривны. При этом, лицо должно соответствовать определенным критериям:

проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;

иметь пенсию по возрасту.

Эта надбавка равна 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.