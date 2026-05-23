Новые суммы пенсий уже в июне: кому повезет получить больше всего

В июне 2026 года части украинских пенсионеров поднимут размер выплат. Как именно произойдет начисление и кто получит долгожданное повышение уже через несколько дней, читайте дальше.

Кому пересчитают пенсии в июне 2026 года?

Одним из ключевых оснований для повышения выплат в июне станет продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию. Работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель 2026 года накопили не менее 24 месяца дополнительного страхового стажа, получат автоматический перерасчет пенсии.

Особенностью такого перерасчета является его отложенный характер. У Пенсионном фонде объясняют, что данные об уплате единого социального взноса поступают с задержкой из-за процедуры квартальной отчетности работодателей. Полная информация за первый квартал года фактически попадает в реестры только в середине мая, что и определяет сроки перерасчета уже в июне.

При этом пенсионерам дополнительно компенсируют недополученные суммы за предыдущие месяцы.

Возрастные надбавки как отдельный механизм повышения

Второй блок повышений в июне 2026 года касается возрастных доплат, которые назначаются автоматически и не требуют обращения в Пенсионный фонд. Система предусматривает дифференцированную шкалу поддержки в зависимости от возраста:

70-74 года – 300 гривен;

75-79 лет – 456 гривен;

80 лет и более – 570 гривен.

ПФУ подчеркивает, что эти надбавки начисляются с даты достижения соответствующего возраста, а не с начала месяца, что непосредственно влияет на итоговый размер выплаты в первом периоде начисления. Важным условием также является ограничение по максимальному размеру пенсии, она не должна превышать 10 340,35 гривны.

Как формируется размер надбавок?

Система возрастных доплат имеет накопительный характер. Это означает, что при переходе к следующей возрастной категории пенсионер не получает полную новую сумму, а лишь разницу между предыдущим и новым уровнем поддержки.

Например! По достижении 75 лет доплата составит не 456 гривен, а 156 гривен, поскольку предыдущая надбавка в 300 гривен уже учтена.

Отдельно учитывается и дата рождения: если пенсионер достигает соответствующего возраста в начале месяца, он получает полную сумму доплаты, тогда как в случае более поздней даты уже начисление осуществляется пропорционально количеству дней после наступления права на надбавку.

