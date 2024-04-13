Как выросла средняя пенсия украинцев с начала 2024 года

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, пенсии украинцев растут. В частности из-за индексации.

Как увеличились пенсии в 2024 году

За первый квартал 2024 года размер средней пенсии увеличился на 9,6%. Сейчас это значение составляет 5 743,27 гривны.

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Показатель увеличения составил 505,02 гривны. При этом инфляция с начала 2024 года приобрела значение 1,2%.

А вот количество пенсионеров уменьшилось на 361 832 человека. Сейчас пенсионные выплаты получают 10 154 705 граждан.

Как прошла индексация в этом году

Показатель нынешней индексации составил 7,96%. Было проиндексировано выплат более 10 миллионов человек, а именно:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

596 тысяч человек, которые относятся к силовым ведомствам;

97,8 тысячи человек, приобретших инвалидность или тяжелую болезнь, вследствие аварии на ЧАЭС.

Минимальный показатель роста выплат составил – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен. Однако есть и те, кто совсем не почувствует индексирования, речь идет о:

лицах, вышедших на пенсию в течение последних 3 лет;

тех, кто получает самые большие пенсии (прокуроры, судьи);

граждан, которым назначены выплаты меньше минимальных.

Если лицу назначены выплаты меньше минимальных, ему автоматически предоставляют специальную надбавку. Таким образом, пенсия достигает гарантированного размера. Во время индексации эта доплата аннулируется. Зато пенсия растет до указанного размера, благодаря индексированию.