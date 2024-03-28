Новое повышение: какими будут пенсии с 1 апреля

Несмотря на мартовскую индексацию, выплаты пенсионеров снова вырастут в апреле. На это повлияет увеличение минимальной заработной платы.

Почему вырастут выплаты в апреле

С 1 апреля минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 8 тысяч гривен. Сейчас этот показатель составляет 7 100 гривен.

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Гарантированная выплата граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж, равна 40% от минимальной зарплаты. Соответственно, с апреля минимум этой пенсии будет составлять уже 3 200 гривен.

Также изменятся пенсионные выплаты работающих пенсионеров. Эти граждане получат надбавку за каждый дополнительный год стажа.

У кого еще вырастут апрельские пенсии

Вследствие роста прожиточного минимума, надбавка за каждый год стажа составляет уже 23,61 гривны

Увеличатся выплаты пенсионеров, достигших возраста 70 лет. Рост пенсии произойдет благодаря начислению возрастной доплаты. Сейчас размер этой надбавки такой:

граждане от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка добавляется к пенсии автоматически. Основным условием является то, что действующая пенсионная выплата гражданина меньше 10 340,35 гривен.