У кого дважды возрастут пенсии в течение 2024 года

Пенсии некоторых украинцев выросли с 1 января. Массовое увеличение выплат ожидается после индексации в марте, также определенным категориям пенсионеров следует ожидать повышения в апреле.

У кого увеличилась пенсия

Размер минимальной зарплаты вырос с 1 января 2024 года до 7 100 гривен. Соответственно выросли пенсии граждан старше 65 лет, имеющих полный стаж.

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По состоянию на данный момент размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. То есть с 1 января этот показатель вырос с 2 680 до 2 840 гривен.

Следующее повышение минимальной зарплаты ожидается в апреле, тогда она увеличится с 7 100 до 8 000 гривен. Соответственно, такая пенсия будет уже составлять 3 200 гривен вместо 2 840 гривен.

У кого еще выросли выплаты

По состоянию на 1 января 2024 года размер полного стажа для получения указанной пенсии составляет 35 лет для мужчин, 30 – для женщин.

С 1 января увеличились прожиточные минимумы для разных категорий лиц. Минимальная пенсия выросла с 2 093 до 2 361 гривны.

Также, вне зависимости от общего повышения выплат, некоторые пенсионеры получили возрастную надбавку. Сейчас эти доплаты таковы: