Кому из пенсионеров в январе отменят пенсию: объяснение ПФУ

Значительное количество пенсионеров уходят на пенсию после 60 лет. Однако, есть и те, кто может сделать это гораздо раньше, благодаря выслуге лет.

Почему пенсионерам отменяют пенсию

Отмена пенсионных выплат касается только тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по выслуге лет и при этом они продолжают работать по специальности. В то же время, если работа гражданина связана с другой отраслью, ситуация складывается иначе.

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Если особа работает по специальности, не подпадающей под закон о выслуге лет, она продолжит получать пенсию. Отметим, что для возобновления получения пенсионных выплат необходимо официально подтвердить свое увольнение.

Количество приобретенного стажа влияет на размер пенсии, поэтому она должна перечисляться и увеличиваться. Рассчитать обновленные пенсионные выплаты можно, обратившись в ПФУ.

Какие пенсии в Украине сейчас

Согласно последним данным ПФУ, в Украине пенсию получают 10,5 миллиона граждан. При этом только 10,4% из них имеют пенсионные выплаты более 10 тысяч гривен. Больше всего пенсионеров – 29,5% от общего количества получают от 2 001 до 3 000 гривен. Остальные имеют такую пенсию:

0,6% – до 2 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

Следующий рост пенсионных выплат ожидается с 1 января 2024 года. Тогда увеличится минимальная пенсия. Основной перерасчет выплат произойдет в марте.