Этим пенсионерам увеличат выплаты: когда украинцам ждать повышения пенсий
16 октября 2023, 15:45Читати новину українською
Источник:ПФУ
В бюджете на 2024 год заложены расходы на новую индексацию пенсий. Наибольший рост выплат ожидается у 3 категорий граждан.
Кому увеличат пенсию в 2024 году
Несмотря на опасения украинцев, пенсионные выплаты продолжат расти в 2024 году. Конечно, больше всего на регуляцию процесса перерасчетов влияет ситуация на фронте, однако пока прогнозы оптимистичны.
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Более всего возрастут пенсии у:
- лиц, получающих минимальные выплаты, для них пенсия вырастет с 2 093 до 2 361 гривны;
- граждан, в возрасте от 65 лет, получающих гарантированные выплаты за стаж, они будут иметь 2 840 гривен вместо 2 680 гривен;
- людей, имеющих максимальную пенсию, выплаты увеличатся с 20 930 до 23 610 гривен.
Пенсии в 2023 году
ПФУ опубликовал статистику, согласно которой самые большие пенсии – более 10 000 гривен имеют 10,4% пенсионеров. Наименьшие пенсионные уплаты – до 2 000 гривен предоставляется 0,6% граждан пенсионного возраста.
Какие выплаты получают другие украинцы:
- 15% людей имеют пенсию от 4 001 до 5 000 гривен.
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.