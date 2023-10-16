Этим пенсионерам увеличат выплаты: когда украинцам ждать повышения пенсий

В бюджете на 2024 год заложены расходы на новую индексацию пенсий. Наибольший рост выплат ожидается у 3 категорий граждан.

Кому увеличат пенсию в 2024 году

Несмотря на опасения украинцев, пенсионные выплаты продолжат расти в 2024 году. Конечно, больше всего на регуляцию процесса перерасчетов влияет ситуация на фронте, однако пока прогнозы оптимистичны.

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Более всего возрастут пенсии у:

лиц, получающих минимальные выплаты, для них пенсия вырастет с 2 093 до 2 361 гривны;

граждан, в возрасте от 65 лет, получающих гарантированные выплаты за стаж, они будут иметь 2 840 гривен вместо 2 680 гривен;

людей, имеющих максимальную пенсию, выплаты увеличатся с 20 930 до 23 610 гривен.

Пенсии в 2023 году

В апреле 2024 года ПФУ планирует увеличить выплаты лицам старше 65 лет, имеющим гарантированную пенсию за стаж. Доплата составит – 3 200 гривен.

ПФУ опубликовал статистику, согласно которой самые большие пенсии – более 10 000 гривен имеют 10,4% пенсионеров. Наименьшие пенсионные уплаты – до 2 000 гривен предоставляется 0,6% граждан пенсионного возраста.

Какие выплаты получают другие украинцы: