24 июля, 14:06
У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен в августе
Основні тези
- В августе пенсионеры старше 70 лет получат доплату по возрасту, которая варьируется от 300 до 570 гривен.
- Для получения доплаты, пенсия по возрасту должна быть менее 10 340,35 гривны, включая все надбавки и доплаты.
В августе часть пенсионеров почувствует заметный рост пенсии. Увеличение будет происходить, благодаря доплате по возрасту.
У кого увеличится пенсия в августе 2025 года?
Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.
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Размер этой доплаты варьируется, в зависимости от возраста лица:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.
Кроме требований к возрасту, также для получения этой доплаты лицо должно:
- получать именно пенсию по возрасту;
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду не только чистая пенсия, а еще и сумма всех надбавок и доплат).
Обратите внимание! Эта доплата предоставляется автоматически. За первый месяц она начисляется не в полном объеме, а в соответствии с периодом после того, как гражданин достиг указанного возраста.