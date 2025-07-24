У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен в августе

В августе часть пенсионеров почувствует заметный рост пенсии. Увеличение будет происходить, благодаря доплате по возрасту.

У кого увеличится пенсия в августе 2025 года?

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

Читайте также Украинцы могут потерять пенсии и страховые выплаты: кто под угрозой и как этого избежать

Размер этой доплаты варьируется, в зависимости от возраста лица:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

старше 80 лет – 570 гривен.

Кроме требований к возрасту, также для получения этой доплаты лицо должно:

получать именно пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду не только чистая пенсия, а еще и сумма всех надбавок и доплат).

Обратите внимание! Эта доплата предоставляется автоматически. За первый месяц она начисляется не в полном объеме, а в соответствии с периодом после того, как гражданин достиг указанного возраста.