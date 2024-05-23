Новое повышение пенсий: кому ждать увеличения выплат в июне

В июне вырастут выплаты сразу нескольких категорий лиц. В частности, увеличатся пенсии тех, кто продолжает работать.

Что изменится для работающих лиц

С 1 апреля начался перерасчет выплат пенсионеров, которые продолжают работать. Однако надбавка за новоприобретенный стаж им будет предоставлена уже в июне.

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Такая задержка связана с тем, что отчеты по уплате ЕСВ в первом квартале 2024 года подаются до 10 мая. То есть, перерасчет длится больше месяца.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– сообщает ПФУ.

Лица, которые вышли на пенсию по выслуге лет, также могут подпасть под этот перерасчет. Так происходит, если пенсионер уже достиг пенсионного возраста.

У кого еще вырастут пенсии в июне

По состоянию на теперь, украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет.

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что их пенсионные выплаты меньше 10 340,35 гривен.

Такая доплата добавляется к пенсии автоматически в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Сейчас надбавка по возрасту такова: