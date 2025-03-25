Повышение будет: кто из пенсионеров почувствует рост пенсий в апреле
- В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые соответствуют определенным критериям.
- Стаж для перерасчета учитывается на 1 марта года, когда происходит перерасчет.
В апреле часть пенсионеров почувствует весомый рост выплат. Речь идет о лицах, продолжающих работать.
У кого вырастет пенсия в апреле
Дело в том, что именно в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий работающих лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Пенсионные выплаты увеличатся не у всех, а только у тех, кто подпадает под определенные критерии.
Действие этой части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях, предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и которые не достигли возраста, установленного статьей 26 настоящего Закона, а именно 60 лет,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Кого будет касаться этот перерасчет:
- пенсионеров, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели не менее 2 лет страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;
- лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, при этом после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее 2 лет.
Важно! Для осуществления этого перерасчета, во внимание берется стаж приобретенный на 1 марта года, когда происходит перерасчет.