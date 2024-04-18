У кого вырастет пенсия почти на 600 гривен: увеличение выплат в мае
Источник:ПФУ
В мае вырастут выплаты части пенсионеров. Речь идет о лицах старше 70 лет.
Почему вырастут пенсии
Украинцы в возрасте от 70 лет получают специальную надбавку к пенсии. Доплата предоставляется, если общая пенсионная выплата лица меньше 10 340,35 гривны.
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Выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,
– объясняют представители ПФУ.
Такая надбавка предоставляется пенсионеру автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии. Возрастная доплата начисляется в месяц, когда лицо достигает указанного возраста.
Какая сейчас сумма этой надбавки
Надбавка зависит от возраста. Сейчас размер этой доплаты такой:
- у лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.