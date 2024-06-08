Рост пенсий будет: кто из пенсионеров летом получит новую прибавку

В июне часть украинских пенсионеров получит специальные надбавки к пенсии. Благодаря этим доплатам, их выплаты значительно возрастут.

Какую надбавку предоставляет ООН

ООН предоставляет надбавку для пенсионеров, которые продолжают проживать в зоне потенциальных или активных боевых действий. Перечень таких лиц определяется Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Также важными условиями для получения такой надбавки являются:

пенсия менее 3 250 гривен;

лицо не получало денежную помощь для ВПЛ или выплаты от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Такая надбавка добавляется к пенсии автоматически. Размер доплаты определяется индивидуально. Сумма надбавка равна разнице между 3 250 и пенсией лица.

Например, гражданин получает пенсионную выплату 3 тысячи гривен. Это означает, что его надбавка – 250 гривен.

Какая еще надбавка предоставляется пенсионерам

Эта надбавка не может быть менее 100 гривен.

Надбавка по возрасту предоставляется гражданам старше 70 лет. Такая доплата начисляется, только если пенсионные выплаты лица меньше чем 10 340,35 гривны.

Эта доплата со временем растет. Сейчас она, зависимости от возраста, такая:

для лиц от 70 до 74 лет включительно надбавка составляет 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионеру автоматически.