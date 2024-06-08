Яку надбавку надає ООН

ООН надає надбавку для пенсіонерів, які продовжують проживати у зоні потенційних або активних бойових дій. Перелік таких осіб визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Також важливими умовами для отримання такої надбавки є:

пенсія менш як 3 250 гривень;

особа не отримувала грошову допомогу для ВПО чи виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Така надбавка додається до пенсії автоматично. Розмір доплати визначається індивідуально. Сума надбавка рівна різниці між 3 250 і пенсією особи.

Наприклад, громадянин отримує пенсійну виплату 3 тисячі гривень. Це означає, що його надбавка – 250 гривень.

Зверніть увагу! Ця надбавка не може бути менш як 100 гривень.

Яка ще надбавка надається пенсіонерам

Надбавка за віком надається громадянам старше 70 років. Така доплата нараховується, лише якщо пенсійні виплати особи менші ніж 10 340,35 гривні.

Ця доплата з часом зростає. Зараз вона, залежно від віку, така:

для осіб від 70 до 74 років включно надбавка становить 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Надбавка за віком надається пенсіонеру автоматично.