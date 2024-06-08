Яку надбавку надає ООН

ООН надає надбавку для пенсіонерів, які продовжують проживати у зоні потенційних або активних бойових дій. Перелік таких осіб визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Також важливими умовами для отримання такої надбавки є:

  • пенсія менш як 3 250 гривень;
  • особа не отримувала грошову допомогу для ВПО чи виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Така надбавка додається до пенсії автоматично. Розмір доплати визначається індивідуально. Сума надбавка рівна різниці між 3 250 і пенсією особи.

Наприклад, громадянин отримує пенсійну виплату 3 тисячі гривень. Це означає, що його надбавка – 250 гривень.

Яка ще надбавка надається пенсіонерам

Надбавка за віком надається громадянам старше 70 років. Така доплата нараховується, лише якщо пенсійні виплати особи менші ніж 10 340,35 гривні.

Ця доплата з часом зростає. Зараз вона, залежно від віку, така:

  • для осіб від 70 до 74 років включно надбавка становить 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.