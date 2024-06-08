Яку надбавку надає ООН
ООН надає надбавку для пенсіонерів, які продовжують проживати у зоні потенційних або активних бойових дій. Перелік таких осіб визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Також важливими умовами для отримання такої надбавки є:
- пенсія менш як 3 250 гривень;
- особа не отримувала грошову допомогу для ВПО чи виплати від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.
Така надбавка додається до пенсії автоматично. Розмір доплати визначається індивідуально. Сума надбавка рівна різниці між 3 250 і пенсією особи.
Наприклад, громадянин отримує пенсійну виплату 3 тисячі гривень. Це означає, що його надбавка – 250 гривень.
Яка ще надбавка надається пенсіонерам
Надбавка за віком надається громадянам старше 70 років. Така доплата нараховується, лише якщо пенсійні виплати особи менші ніж 10 340,35 гривні.
Ця доплата з часом зростає. Зараз вона, залежно від віку, така:
- для осіб від 70 до 74 років включно надбавка становить 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.