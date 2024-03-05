Китай увеличивает военные расходы: стоит ли напрягаться США

В Китае приняли решение о росте расходов на военный сектор. Показатель увеличения превысил 7%.

Какое решение приняли в Китае

Государственные расходы на оборону в 2024 году в Китае вырастут на 7,2%. То есть до 223 миллиардов долларов.

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При этом, этот показатель все равно ниже чем в других странах, в частности, он меньше чем расходы в США и России. Для сравнения, на американскую оборону в этом году запланировано потратить 886 миллиардов долларов, это на 3% больше чем в 2023 году.

Увеличение оборонного бюджета Китая в течение многих лет опережало целевой экономический рост, но не достигло той стадии, когда военные расходы перегружают государственный бюджет,

– отмечает ученый Джеймс Чар

Стоит ли ожидать нападения Китая

На самом деле рост расходов на китайскую оборону плановый. В 2023 году этот показатель также увеличивался на 7,2%, а в 2022 – на 7,1%.

При этом, согласно независимым оценкам, траты Китая на армию на самом деле больше, чем отмечается официально. То есть закрытыми являются цифры дополнительных военных расходов. Соответственно, просчитать сколько на самом деле тратит Китай на обеспечение армии – невозможно.

Рост расходов на китайскую армию начался в 2015 году. Именно тогда правительство Китая объявило о начале модернизации войска.