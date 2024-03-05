Какие выплаты зависят от прожиточного минимума

Поэтому, с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине вырос, и сейчас находится на уровне 2 920 гривен. Соответственно, в связи с его ростом увеличились также и социальные выплаты.

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Важно! Любое повышение прожиточного влечет за собой перерасчет всей системы социальных пособий, выплат, зарплат, штрафов и платежей.

Что такое прожиточный минимум Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения базовых потребностей человека, таких как питание, одежда, жилье, медицинское обслуживание и тому подобное.

Он устанавливается правительством страны и периодически пересматривается с учетом инфляции и других факторов.

Социальные и пенсионные выплаты

Более 63 видов социальных выплат привязаны к размеру прожиточного минимума в количественном или процентном значении. Из них 27 видов выплат прямо зависят от прожиточного минимума.

К таким социальным выплатам относят:

субсидии (в формуле расчета которых применяется размер прожиточного минимума);

пособие по безработице (максимальный предел которого составляет 4 размера прожиточного);

минимальный размер алиментов на ребенка (не менее 50% прожиточного);

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь на детей-сирот, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, страховые выплаты, помощь на погребение, различные надбавки на уход, из-за инвалидности, компенсации, льготы.

денежные пособия;

От прожиточного минимума зависят также и пенсии:

Минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в Украине, на сегодня это 2 361 гривны.

Максимальная – не более 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен.

Обратите внимание! Дополнительно к пенсионным выплатам для различных категорий лиц устанавливаются надбавки, доплаты, дополнительные пенсии и другие льготы, которые связаны с прожиточным минимумом.

Заработные платы в бюджетной сфере

На сегодня минимальная оплата труда устанавливается на уровне, что не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответственно, увеличение прожиточного минимума приводит к необходимости автоматического перерасчета заработных ставок работников в сфере бюджета.

Обратите внимание! Что касается должностных окладов работников отдельных государственных органов, то они прямо установлены в законах в кратной зависимости от размера прожиточного минимума.

Штрафы, налоги и платежи

Прожиточный минимум в Украине является ключевым показателем, который влияет на штрафы и налоги в стране. Речь идет о различных штрафах, налоги и платежи, которые определены:

Налоговым кодексом;

Уголовно-процессуальным кодексом;

Кодексом Украины об административных правонарушениях;

Гражданско-процессуальным кодексом Украины;

Хозяйственно-процессуальным кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами и специальными законами.

К примеру! Согласно Налоговому кодексу, первая группа плательщиков единого налога платит ставку 10% прожиточного минимума. Соответственно, рост его размеров ведет к перерасчету этого налога, всех штрафов и взносов.