Какие выплаты зависят от прожиточного минимума
Поэтому, с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине вырос, и сейчас находится на уровне 2 920 гривен. Соответственно, в связи с его ростом увеличились также и социальные выплаты.
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Что такое прожиточный минимумПрожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения базовых потребностей человека, таких как питание, одежда, жилье, медицинское обслуживание и тому подобное.
Он устанавливается правительством страны и периодически пересматривается с учетом инфляции и других факторов.
Социальные и пенсионные выплаты
Более 63 видов социальных выплат привязаны к размеру прожиточного минимума в количественном или процентном значении. Из них 27 видов выплат прямо зависят от прожиточного минимума.
К таким социальным выплатам относят:
- субсидии (в формуле расчета которых применяется размер прожиточного минимума);
- пособие по безработице (максимальный предел которого составляет 4 размера прожиточного);
- минимальный размер алиментов на ребенка (не менее 50% прожиточного);
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь на детей-сирот, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, страховые выплаты, помощь на погребение, различные надбавки на уход, из-за инвалидности, компенсации, льготы.
- денежные пособия;
От прожиточного минимума зависят также и пенсии:
- Минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в Украине, на сегодня это 2 361 гривны.
- Максимальная – не более 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен.
Заработные платы в бюджетной сфере
На сегодня минимальная оплата труда устанавливается на уровне, что не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответственно, увеличение прожиточного минимума приводит к необходимости автоматического перерасчета заработных ставок работников в сфере бюджета.
Штрафы, налоги и платежи
Прожиточный минимум в Украине является ключевым показателем, который влияет на штрафы и налоги в стране. Речь идет о различных штрафах, налоги и платежи, которые определены:
- Налоговым кодексом;
- Уголовно-процессуальным кодексом;
- Кодексом Украины об административных правонарушениях;
- Гражданско-процессуальным кодексом Украины;
- Хозяйственно-процессуальным кодексом Украины и другими нормативно-правовыми актами и специальными законами.