Які виплати залежать від прожиткового мінімуму

Відтак, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні зріс, та нині перебуває на рівні 2 920 гривень. Відповідно, у звʼязку з його зростанням збільшились також й соціальні виплати.

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Важливо! Будь-яке підвищення прожиткового тягне за собою перерахунок всієї системи соціальних допомог, виплат, зарплат, штрафів та платежів.

Що таке прожитковий мінімум Прожитковий мінімум – це мінімальний рівень доходу, необхідний для забезпечення базових потреб людини, таких як харчування, одяг, житло, медичне обслуговування тощо.

Він встановлюється урядом країни і періодично переглядається з урахуванням інфляції та інших факторів.

Соціальні та пенсійні виплати

Понад 63 види соціальних виплат є прив’язаними до розміру прожиткового мінімуму у кількісному чи відсотковому значенні. З них 27 видів виплат прямо залежать від прожиткового мінімуму.

До таких соціальних виплат відносять:

субсидії (у формулі розрахунку яких застосовується розмір прожиткового мінімуму);

допомога у зв’язку з безробіттям (максимальна межа якого становить 4 розміри прожиткового);

мінімальний розмір аліментів на дитину (не менше 50% прожиткового);

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога на дітей-сиріт, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, страхові виплати, допомога на поховання, різноманітні надбавки на догляд, через інвалідність, компенсації, пільги.

грошові допомоги;

Від прожиткового мінімуму залежать також і пенсії:

Мінімальна пенсія не може бути меншою прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в Україні, на сьогодні це 2 361 гривні.

Максимальна – не більше 10 прожиткових мінімумів, що складає 23 610 гривень.

Зверніть увагу! Додатково до пенсійних виплат для різних категорій осіб встановлюються надбавки, доплати, додаткові пенсії та інші пільги, які пов’язані з прожитковим мінімумом.

Заробітні плати у бюджетній сфері

На сьогодні мінімальна оплата праці встановлюється на рівні, що не менше за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Відповідно, збільшення прожиткового мінімуму призводить до необхідності автоматичного перерахунку заробітних ставок працівників у сфері бюджету.

Зауважте! Що стосується посадових окладів працівників окремих державних органів, то вони прямо встановлені в законах у кратній залежності від розміру прожиткового мінімуму.

Штрафи, податки та платежі

Прожитковий мінімум в Україні є ключовим показником, який впливає на штрафи та податки в країні. Мова йде про різноманітні штрафи, податки та платежі, які визначені:

Податковим кодексом;

Кримінально-процесуальним кодексом;

Кодексом України про адміністративні правопорушення;

Цивільно-процесуальним кодексом України;

Господарсько-процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами та спеціальними законами.

До прикладу! Відповідно до Податкового кодексу, перша група платників єдиного податку сплачує ставку 10% прожиткового мінімуму. Відповідно, зростання його розмірів веде до перерахунку цього податку, всіх штрафів та внесків.