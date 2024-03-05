Яке рішення прийняли у Китаї
Державні видатки на оборону у 2024 році в Китаї зростуть на 7,2%. Тобто до 223 мільярдів доларів.
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При цьому, цей показник однаково нижчий ніж у інших країнах, зокрема, він менший ніж видатки у США та Росії. Для порівняння, на американську оборону цьогоріч заплановано витратити 886 мільярдів доларів, це на 3% більше ніж у 2023 році.
Збільшення оборонного бюджету Китаю протягом багатьох років випереджало цільове економічне зростання, але не досягло тієї стадії, коли військові видатки перевантажують державний бюджет,
– наголошує науковець Джеймс Чар
Чи варто очікувати нападу Китаю
Насправді зростання видатків на китайську оборону планове. У 2023 році цей показник також збільшувався на 7,2%, а у 2022 – на 7,1%.
При цьому, відповідно до незалежних оцінок, витрати Китаю на армію насправді більші, ніж зазначається офіційно. Тобто закритими є цифри додаткових військових видатків. Відповідно, прорахувати скільки насправді витрачає Китай на забезпечення армії – неможливо.