В счетах за газ появятся лишние кубометры: кому могут доначислить за октябрь

Получение квитанции за коммунальные услуги порой превращается в настоящий стресс, особенно когда сумма к оплате неприятно удивляет. Даже при строгой экономии газа цифры в счете могут внезапно взлететь вверх.

Почему счета за газ вырастут

Главная причина внезапного "подорожания" кроется в переходе оператора газораспределительной сети от фактических показателей к расчетным нормам, напоминает "Нафтогаз". Это происходит тогда, когда потребитель забывает передать данные счетчика в установленный период – с 1 по 5 число каждого месяца.

В таком случае компания начисляет средний объем потребления, который часто оказывается значительно больше реально использованных кубометров. Впрочем, расчет по установленным нормам грозит не только забывчивым клиентам: этот алгоритм автоматически включается для квартир, где вообще нет газового счетчика.

Объем газа в таких случаях зависит от имеющегося оборудования.

Например! Для квартиры, в которой есть только газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, действует минимальная норма. Но если в доме работает еще и газовая колонка или котел для отопления, в расчет принимаются площадь жилья и специальные коэффициенты, что существенно увеличивает итоговую сумму.

Что делать, если прибор учета сломался

Техническая неисправность счетчика или пропущенный срок его обязательной поверки – еще один прямой путь к завышенным начислениям. Оператор сети имеет полное право временно перевести такого потребителя на расчетный способ.

Чтобы защитить свой кошелек, эксперты советуют ежемесячно фиксировать показания, проверять их отображение в личном кабинете и не игнорировать уведомления от газовиков о необходимости технического осмотра прибора.

Какие еще изменения в газовых счетах произошли недавно

Напомним, что с 1 октября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила формирования счетов за голубое топливо.

Теперь все операторы обязаны предоставлять квитанции по единому стандарту, где объем потребленного газа указывается не только в кубометрах, но и в энергетических единицах, о чем пишет 24 Канал.

Кроме того, украинцам начали приходить дополнительные счета за техническое обслуживание внутридомовых систем и газового оборудования. В зависимости от количества приборов стоимость таких работ может варьироваться от 435 до 2000 гривен, и эта услуга оплачивается отдельно от тарифа на доставку.