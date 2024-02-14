Коммуналка в Украине существенно подорожала: на какие услуги цены выросли больше всего
В течение прошлого года стоимость жилищно-коммунальных услуг для домохозяйств ощутимо выросла. Начиная с января 2023 года, эти услуги подорожали на 12,8%.
Какая услуга выросла в цене больше всего
Больше всего за прошлый год подорожала электроэнергия. Ее стоимость подскочила сразу на 69,7%, когда тариф вырос до 2,64 гривны за 1 киловатт-час, независимо от объема потребления.
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По данным Госстата, подорожали почти все услуги, в том числе:
- уборка мусора – на 5%;
- управление многоквартирными домами – на 4,2%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,1%;
- водоснабжение – на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
Однако в прошлом году выросли не все тарифы. Неизменными остались цены на природный газ, горячую воду и отопление. Относительно текущих тарифов на газ, в Украине провайдером последней надежды является НАК "Нафтогаз", который обслуживает более 98% украинских потребителей газа. Ежемесячный тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр.
Сколько до повышения украинцы платили за электроэнергиюДо июня 2023 года украинцы при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц платили – 1,44 гривны за киловатт-час, а в случае превышения лимита – 1,68 гривны за киловатт-час.
Ожидается ли рост тарифов
Сейчас известно о "заморозке" определенных тарифов. До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной, несмотря на состояние энергосистемы. Также неизменными должны оставаться тарифы на воду и газ.
Прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет,
– утверждают в Нацбанке.
Однако, все-таки после окончания отопительного сезона цены на электроэнергию могут вырасти дважды, рассказал Олег Попенко для 24 Канала. Стоимость под конец года может составить 6 гривен. Также по прогнозам НБУ в этом году ожидается рост стоимости отопления и горячей воды. На это влияет увеличение расходов предприятий, в частности на электроэнергию.Обратите внимание! По мнению аналитиков повышать тарифы в Украине до экономически обоснованного уровня будут обязательно.