Коммуналка в Украине существенно подорожала: на какие услуги цены выросли больше всего

В течение прошлого года стоимость жилищно-коммунальных услуг для домохозяйств ощутимо выросла. Начиная с января 2023 года, эти услуги подорожали на 12,8%.

Какая услуга выросла в цене больше всего

Больше всего за прошлый год подорожала электроэнергия. Ее стоимость подскочила сразу на 69,7%, когда тариф вырос до 2,64 гривны за 1 киловатт-час, независимо от объема потребления.

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По данным Госстата, подорожали почти все услуги, в том числе:

уборка мусора – на 5%;

управление многоквартирными домами – на 4,2%;

содержание и ремонт жилья – на 3,1%;

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

Однако в прошлом году выросли не все тарифы. Неизменными остались цены на природный газ, горячую воду и отопление. Относительно текущих тарифов на газ, в Украине провайдером последней надежды является НАК "Нафтогаз", который обслуживает более 98% украинских потребителей газа. Ежемесячный тариф на газ установлен на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Сколько до повышения украинцы платили за электроэнергию До июня 2023 года украинцы при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц платили – 1,44 гривны за киловатт-час, а в случае превышения лимита – 1,68 гривны за киловатт-час.

Ожидается ли рост тарифов

Сейчас известно о "заморозке" определенных тарифов. До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной, несмотря на состояние энергосистемы. Также неизменными должны оставаться тарифы на воду и газ.

Прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет,

– утверждают в Нацбанке.

Однако, все-таки после окончания отопительного сезона цены на электроэнергию могут вырасти дважды, рассказал Олег Попенко для 24 Канала. Стоимость под конец года может составить 6 гривен. Также по прогнозам НБУ в этом году ожидается рост стоимости отопления и горячей воды. На это влияет увеличение расходов предприятий, в частности на электроэнергию.

По мнению аналитиков повышать тарифы в Украине до экономически обоснованного уровня будут обязательно.