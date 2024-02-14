Яка послуга зросла в ціні найбільше

Найбільше за минулий рік подорожчала електроенергія. Її вартість підскочила відразу на 69,7%, коли тариф зріс до 2,64 гривні за 1 кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

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За даними Держстату, подорожчали майже всі послуги, у тому числі:

прибирання сміття – на 5%;

управління багатоквартирними будинками – на 4,2%;

утримання та ремонт житла – на 3,1%;

водопостачання – на 0,8%;

каналізація – на 0,7%.

Однак торік зросли не всі тарифи. Незмінними залишилися ціни на природний газ, гарячу воду та опалення. Щодо поточних тарифів на газ, в Україні провайдером останньої надії є НАК "Нафтогаз", який обслуговує понад 98% українських споживачів газу. Щомісячний тариф на газ встановлено на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Скільки до підвищення українці платили за електроенергію До червня 2023 року українці при споживанні до 150 кіловат-годин на місяць платили – 1,44 гривні за кіловат-годину, а у разі перевищення ліміту – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Чи очікується зростання тарифів

Нині відомо про "заморозку" певних тарифів. До кінця опалювального сезону вартість електроенергії залишатиметься стабільною, попри стан енергосистеми. Також незмінними мають залишатися тарифи на воду та газ.

Прогнозом допускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема, опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом декількох років,

– стверджують у Нацбанку.

Проте, все-таки після закінчення опалювального сезону ціни на електроенергію можуть зрости двічі, розповів Олег Попенко для 24 Каналу. Вартість під кінець року може скласти 6 гривень. Також за прогнозами НБУ цьогоріч очікується зростання вартості опалення та гарячої води. На це впливає збільшення витрат підприємств, зокрема на електроенергію.

Зверніть увагу! На думку аналітиків підвищувати тарифи в Україні до економічно обґрунтованого рівня будуть обов’язково.