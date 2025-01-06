Рост тарифа на транспортировку газа повлияет на промышленность Украины

1 января 2025 года в Украине произошло увеличение тарифа на транспортировку газа. Это будет иметь последствия для украинской промышленности.

Влияние размера тарифов на украинскую промышленность

В то же время это не повлияет на бытовых потребителей, пишет 24 канал со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

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Эксперт заявил, что остановка транзита российского газа стала причиной увеличения тарифов на транспортировку газа. То есть тарифы для внутренних пользователей выросли в 4 раза, а для пользователей иностранных несколько, то есть более чем в 2 раза.

Важно! В частности эксперт объяснил, что это влияет на украинскую промышленность. Однако это увеличение тарифа не повлияет на стоимость газа для населения.

Влияние тарифов на инфляцию

Олег Пендзин, экономист и член Экономического дискуссионного клуба, отметил, что изменения тарифа также влияет на уровень инфляции.

Пендзин подчеркнул, что для населения страны цена на газ останется неизменной – 7,99 гривны. Тогда как для промышленности тариф будет повышен.

Однако эксперт отметил то, что повышение тарифов для промышленности будет иметь отсроченное влияние на потребителей.

Мы заплатим немного позже, тогда, когда себестоимость продукции, произведенной с помощью этого газа, который будет дороже, будет соответствующим образом дополнительным драйвером той инфляции, что мы имеем,

– сказал Олег Пендзин.

Заметьте! Экономист напомнил, что НКРЭКУ подняло тарифы на транспортировку газа магистральными газопроводами "где-то примерно до 500+ гривен, тогда как было там 150, и это ляжет сейчас на плечи украинской промышленности".