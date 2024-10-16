Что сдерживает рост тарифов на электроэнергию: рассказал эксперт

Многих украинцев беспокоит вопрос роста тарифов на электроэнергию. Однако пока никто не намерен их повышать. Что сдерживает этот процесс, читайте дальше.

Что сдерживает Украину от повышения тарифа на свет

Развитие атомной энергетики является ключевым фактором для сдерживания роста цен на электроэнергию в Украине, заявил экономист Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина.

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Девять активных энергоблоков атомных электростанций обеспечивают стабильные поставки электроэнергии. Однако, предстоящий отопительный сезон и возможные массированные обстрелы могут осложнить ситуацию.

Обратите внимание! Эксперт отмечает необходимость увеличения энергоресурсов для восстановления экономики после войны, особенно для крупных предприятий.

В то же время Кушнирук высказался о необходимости завершения строительства энергоблоков на Хмельницкой АЭС. По его оценкам, достройка двух энергоблоков на ХАЭС может быть реализована за 3 – 4 года, что будет способствовать стабилизации цен на электроэнергию и снижению затрат для населения и бизнеса.