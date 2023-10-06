В какой области Украины на 80% вырастет тариф на водоснабжение

Платежки за коммунальные услуги постепенно растут. Некоторые тарифы правительство разрешило регуляторам самостоятельно менять в соответствии с обстоятельствами.

Где вырастут тарифы

Городские власти Первомайска (Харьковщина) объявили о росте тарифа на водоснабжение. Причиной удорожания назвали увеличение цены на электроэнергию.

Читайте также Курс доллара в октябре: как будет реагировать рынок на спекулятивное давление

Тарифы, согласно плану, должны быть следующие:

Водоснабжение – 40,16 гривны за метр кубический – это на 80% больше нынешнего значения – 22,49 гривны за метр кубический.

Канализация – 58, 54 гривны за кубический метр возможно возрастет на 44%. Сейчас цена этого тарифа – 40,56 гривны за кубический метр.

Однако потребители общины могут попытаться оспорить это решение. Подать жалобу можно следующим образом:

отправить письмо на e-mail, адрес ящика: pkpts-perv@ukr.ne;

посетить по адресу: город Первомайский, 1/2 м-н, д/с №9;

позвонить по телефону (05748) 3-22-35

Почему растут тарифы

Обращения будут приниматься до 10 октября.

Правительство заблокировало возможность увеличения тарифов на тепло и распределение газа. Заморозка будет действовать следующие полгода при условии продления военного положения.

В то же время, цену на электроэнергию и водоснабжение регулятор может изменять. Поскольку не все водоканалы находятся под управлением НКРЭКУ, они могут самостоятельно изменять стоимость тарифа. Эти поставщики без лицензии на прямую подчиняются местным властям.