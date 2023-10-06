Где вырастут тарифы
Городские власти Первомайска (Харьковщина) объявили о росте тарифа на водоснабжение. Причиной удорожания назвали увеличение цены на электроэнергию.
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Тарифы, согласно плану, должны быть следующие:
- Водоснабжение – 40,16 гривны за метр кубический – это на 80% больше нынешнего значения – 22,49 гривны за метр кубический.
- Канализация – 58, 54 гривны за кубический метр возможно возрастет на 44%. Сейчас цена этого тарифа – 40,56 гривны за кубический метр.
Однако потребители общины могут попытаться оспорить это решение. Подать жалобу можно следующим образом:
- отправить письмо на e-mail, адрес ящика: pkpts-perv@ukr.ne;
- посетить по адресу: город Первомайский, 1/2 м-н, д/с №9;
- позвонить по телефону (05748) 3-22-35
Почему растут тарифы
Правительство заблокировало возможность увеличения тарифов на тепло и распределение газа. Заморозка будет действовать следующие полгода при условии продления военного положения.
В то же время, цену на электроэнергию и водоснабжение регулятор может изменять. Поскольку не все водоканалы находятся под управлением НКРЭКУ, они могут самостоятельно изменять стоимость тарифа. Эти поставщики без лицензии на прямую подчиняются местным властям.