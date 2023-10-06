Де зростуть тарифи
Міська влада Первомайська (Харківщина) оголосила про зростання тарифу на водопостачання. Причиною здорожчання назвали збільшення ціни на електроенергію.
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Тарифи, відповідно до плану, мають бути такі:
- водопостачання – 40,16 гривні за метр кубічний – це на 80% більше за теперішнє значення – 22,49 гривні за метр кубічний.
- каналізація – 58, 54 гривні за метр кубічний можливо зросте на 44%. Зараз ціна цього тарифу – 40,56 гривні за метр кубічний.
Однак, споживачі громади можуть спробувати оскаржити це рішення. Подати зауваження можна таким чином:
- відправити лист на e-mail, адреса скриньки: pkpts-perv@ukr.ne;
- завітати за адресою: місто Первомайський, 1/2 м-н, д/с №9;
- зателефонувати на номер (05748) 3-22-35
Чому зростають тарифи
Уряд заблокував можливість збільшення тарифів на тепло та розподіл газу. Заморожування діятиме наступні пів року за умови продовження воєнного стану.
Водночас ціну на електроенергію і водопостачання регулятор може змінювати. Оскільки не всі водоканали знаходяться під порядкуванням НКРЕКП, вони можуть самостійно змінювати вартість тарифу. Ці постачальники без ліцензії на пряму підпорядковуються місцевій владі.