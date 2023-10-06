Де зростуть тарифи

Міська влада Первомайська (Харківщина) оголосила про зростання тарифу на водопостачання. Причиною здорожчання назвали збільшення ціни на електроенергію.

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Тарифи, відповідно до плану, мають бути такі:

водопостачання – 40,16 гривні за метр кубічний – це на 80% більше за теперішнє значення – 22,49 гривні за метр кубічний.

каналізація – 58, 54 гривні за метр кубічний можливо зросте на 44%. Зараз ціна цього тарифу – 40,56 гривні за метр кубічний.

Однак, споживачі громади можуть спробувати оскаржити це рішення. Подати зауваження можна таким чином:

відправити лист на e-mail, адреса скриньки: pkpts-perv@ukr.ne;

завітати за адресою: місто Первомайський, 1/2 м-н, д/с №9;

зателефонувати на номер (05748) 3-22-35

Звернення прийматимуться до 10 жовтня.

Чому зростають тарифи

Уряд заблокував можливість збільшення тарифів на тепло та розподіл газу. Заморожування діятиме наступні пів року за умови продовження воєнного стану.

Водночас ціну на електроенергію і водопостачання регулятор може змінювати. Оскільки не всі водоканали знаходяться під порядкуванням НКРЕКП, вони можуть самостійно змінювати вартість тарифу. Ці постачальники без ліцензії на пряму підпорядковуються місцевій владі.