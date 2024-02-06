Вырастут ли тарифы на воду в 2024 году: заседание НКРЭКУ

Попытки повысить тариф на воду были еще в прошлом году. Тогда правительство, в частности премьер-министр Денис Шмыгаль, настаивали на неизменности цены за водоснабжение.

Вырастут ли тарифы на воду в этом году

Пока об официальном росте стоимости тарифов для потребителей речь не идет. Однако, такая вероятность все же существует. На это влияет увеличение расходов предприятий, в частности на электроэнергию.

Читайте также Можно ли оформить субсидию на жилье в котором лицо не прописано

Во время заседания НКРЭКУ 30 января прозвучали предложения относительно роста оптовой стоимости водоснабжения. В частности, с 1 апреля могут быть приняты следующие изменения:

"Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.

А вот уже с 1 июля ситуация может измениться так:

"Львовводоканал" – 9,02 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" – 10,6 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны за кубометр.

Для кого еще увеличатся тарифы

Указанный оптовый тариф предоставляется предприятиям, которые реализуют воду или очищают сточные воды другим регуляторам водопроводно-канализационного хозяйства

Вероятно произойдет и рост стоимости водоснабжения для некоторых потребителей. Стоимость этого тарифа за 1 кубометр воды без НДС в апреле может увеличиться так:

"Львовводоканал" – 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.

А вот уже в июле цена водоснабжения за 1 кубометр станет такой: