Вырастет ли тариф за свет после зимы: объяснение Минэнерго

Ранее представители правительства сообщали, что тарифы будут оставаться неизменными до конца отопительного сезона. То есть, ЖКУ не будут увеличиваться по крайней мере до апреля.

Вырастут ли тарифы

Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила что по состоянию на сейчас правительство не рассматривает вопрос роста тарифов, передает 24 Канал. Чиновники будут ждать окончания отопительного сезона.

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Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Пока разговор даже не ведется. После того как завершится отопительный сезон и мы сможем сделать анализ того как он прошел и что надо сделать чтобы подготовиться к следующему только тогда мы будем рассчитывать.

Гринчук отметила что в первую очередь правительство будет анализировать общую экономическую ситуацию в Украине. Сейчас значительная часть украинцев относятся к уязвимой категории населения и соответственно нуждаются в помощи от государства.

Какими будут тарифы

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил неизменность тарифов. Так по его словам электроэнергия в дальнейшем будет стоить 2,64 гривны за киловатт-час газ в свою очередь будет иметь цену 7,96 гривны за кубометр.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Проходим этот отопительный сезон с газом собственной добычи. Сейчас в наших хранилищах накоплено около 10 миллиардов кубических метров.

Шмыгаль акцентирует на том, что количество субсидий в этом году возрастет на 25%. Сейчас в такой помощи нуждаются 3 миллиона домохозяйств. На выплату субсидий из бюджета выделено 50 миллиардов гривен.