Изменятся ли тарифы до конца года: увеличение цены ЖКУ для украинцев

Некоторые тарифы выросли летом 2023 года. В частности, стоимость электроэнергии увеличилась почти вдвое и теперь составляет 2,64 гривны за киловатт.

Почему могут вырасти тарифы

Правительство сообщило о "заморозке" некоторых тарифов. До конца отопительного сезона стоимость электроэнергии будет оставаться стабильной, несмотря на состояние энергосистемы.

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Чтобы уменьшить коммуналку, украинцы могут оформить субсидию. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ею будут обеспечены все нуждающиеся.

Нужно понимать, что коммуналка зимой растет из-за отопления. Тариф на газ должен оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр у регулятора "Нафтогаз". Другие компании имеют такую цену:

Также неизменными должны оставаться тарифы на воду. Отметим, что стоимость этой коммунальной услуги делится на цену водоснабжения и водоотвода. Сам тариф назначается решением местных властей. Сейчас высокую цену за эту услугу платят жители Запорожья. Для них водоотвод стоит 25 гривен за кубометр, водоснабжение – 40,51 гривны за кубометр.

Волна беспокойства из-за роста тарифов небезосновательна. В частности, вероятное увеличение цены электроэнергии может возникнуть, если энергосистема будет значительно повреждена. Однако, рост этого тарифа сделали невозможным предыдущие действия регулятора. Во время неотапливаемого сезона критические предприятия оборудовали специальными системами защиты. В хранилищах накоплено значительное количество электроэнергии. Следует отметить, что сейчас Украина даже продает это сырье за границу.