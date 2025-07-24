Рост замедляется: НБУ ухудшил прогноз для экономики Украины

Рост экономики Украины в ближайшие три года, вероятно, будет меньше, чем ожидалось ранее. Национальный банк дал новый экономический прогноз.

Какой прогноз НБУ на ближайшие годы?

Реальный рост ВВП Украины в 2025 году ожидается на уровне 2,1%. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, сообщает 24 Канал.

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Новый прогноз НБУ по экономическому росту Украины ниже предыдущего. Еще в апреле рост ВВП прогнозировался на уровне 3,1%.

НБУ прогнозирует, что восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году, а реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году,

– отметил Пышный.

Ухудшились прогнозы НБУ и по экономическому развитию Украины на следующие 2 года:

В 2026 году валовой внутренний продукт должен вырасти на 2,7% – в апреле ожидали рост 3,7%.

В 2027 году рост экономики составит 2,8% – в апреле прогнозировали 3,9%.

По словам главы НБУ, восстановление экономики Украины будет зависеть от хода военных действий.

Базовый сценарий предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026–2027 годах,

– добавил Пышный.

Стоит знать! Вместе с тем глава НБУ отметил, что темпы роста ВВП могут составить и 3-3,5%. Это возможно при условии быстрой нормализации ситуации в Украине, ведь тогда существенно возрастут частные инвестиции и потребление.

Какой рост прогнозирует правительство?

Цифры НБУ несколько отличаются от прогноза правительства. В проекте Бюджетной декларации указаны 2 сценария развития украинской экономики.

По базовому сценарию, если война завершится до конца года, рост ВВП в 2025-м составит 2,7%, в 2026-м – 4,5%, а в 2027-м – 5%.

По альтернативному сценарию, если война продолжится, темпы экономического роста замедлятся в 2026 году, а ВВП вырастет лишь до 2,4%, в 2027 – до 4,6%.

Важно! Госстат подсчитал, что рост ВВП Украины в 2024 году снизился до 2,9%, по сравнению с 5,5% в 2023 году.