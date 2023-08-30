Как вырастет ВВП в Украине до конца 2023 года

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, правительство ожидает прирост ВВП на 3,5% в текущем году. На это указывает тенденция развития предприятий и увеличение заработной платы украинцев.

Рост ВВП в Украине

Несмотря на то, что в результате военных действий значительное количество предприятий разрушено, украинцы делают все, чтобы возобновлять утраченный бизнес. В связи с этим, правительство прогнозирует рост ВВП на 3,5%.

Читайте также Возврат к гибкому курсу: сколько будет стоить доллар

Свои прогнозы по росту внутреннего валового продукта высказал депутат Гетманцев, передает 24 Канал. По его мнению, украинский бизнес адаптируется к нынешнему положению вещей.