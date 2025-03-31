Отключение воды в Ровно: действительно ли горожанам ограничат водоснабжение

В Ровнооблводоканал заявили, что могут начать выключать воду пользователям в некоторые часы. Однако впоследствии Председатель Ровенского областного совета прокомментировал данное заявление.

Будут ли выключать украинцам воду

Эксперт Олег Попов в комментарии для 24 Канала сообщил, что такая ситуация вполне может произойти, причем не только в Ровно, но и в других украинских городах.

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В понедельник, 31 марта, Ривнеоблводоканал написали, что потребителей ждет неприятный сюрприз.

В апреле Ровнооблводоканал готовится к подаче воды с пониженным давлением в отдельные часы. А это будет означать, что в кранах многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть,

– говорится в заметке.

Исполняющий обязанности директора Ровнооблводоканала Андрей Грухаль объяснил, что подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, когда стоимость тарифа электроэнергии наибольшая, а также в ночное время. Дело в том, что к почасовой подачи воды с пониженным давлением водоканал заставляет "трудная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации".

По словам господина Грухаля, сейчас экономически обоснованный тариф должен быть 57 гривен 7 копеек за "куб" водоснабжения и водоотведения (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Но именно для населения действующий тариф очень далек от реалий, потому что до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года) и составляет с НДС 32 гривны 60 копеек.

Несмотря на то, что население рассчитывается с нами за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг Ривнеоблводоканала уже перевалил за 115 миллионов гривен. Из них около 70 миллионов – это долг за электроэнергию, а остальные 45 миллионов - долг предприятия перед Ривнеазотом за очистку стоков,

– сказал Андрей Грухаль.

Согласно его словам, тарифы для облводоканала в НКРЭКУ поднимать в ближайшее время не собирается. Поэтому единственным выходом остается почасовое ограничение водоснабжения для потребителей.

Заявление председателя облсовета

Однако председатель Ровенского областного совета Андрей Карауш заявил, что 31 марта провели экстренное совещание с представителями областной и городской власти и предприятия. Так они пришли "действительно к непростому консенсусу".

Итак, в апреле подачи воды с пониженным давлением и по графику – НЕ будет,

– написал Карауш.

Обратите внимание! В то же время в Водоканале призвали абонентов вовремя рассчитываться за услуги водоснабжения и водоотведения и с имеющимися долгами.