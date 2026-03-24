Двое детей как минимум: эксперт назвал шанс избежать экономического кризиса

Украина рискует остаться без работников, поскольку многие люди умирают или мигрируют. Чтобы предотвратить масштабный экономический кризис, украинкам нужно больше рожать.

Как избежать экономического кризиса в Украине?

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики и эксперт по трудовой миграции Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ".

По его словам, каждый год в Украине смертность достигает до 500 тысяч человек. Тогда как народу рождается только от 180 до 220 тысяч украинцев.

Мы физически вымираем. У нас ежегодно умирает больше, чем рождается где-то на 300 тысяч человек,

– отметил эксперт.

То есть сейчас коэффициент рождаемости в Украине составляет всего 0,7 ребенка на одну женщину. До войны он был вдвое больше – 1,4.

Такое стремительное сокращение численности грозит экономическим кризисом. Поэтому, по подсчетам Воскобойника, украинки должны в среднем рожать 2,2 ребенка на женщину, чтобы сохранить стабильное количество населения. Это означает, что 10 женщин, например, должны родить 22 ребенка.

Однако пока тенденции к увеличению рождаемости не наблюдается. Ежегодно население только сокращается.

Это началось еще с 2010 – 2012 годов. И эта тенденция неизменна, и она не изменится уже, – уверен Воскобойник.

В дополнение, ситуация только ухудшается из-за массовой миграции населения. Более того, эксперт прогнозирует, что после войны за границу могут выехать еще больше украинцев.

В итоге это означает, что скоро некому будет работать и платить налоги.

И нам не будет хватать потребителей товаров и услуг, которые производятся здесь в Украине, что будет в свою очередь углублять экономический кризис,

– подчеркнул специалист.

Заметьте! Представители Международной организации труда в конце 2025 года подсчитали, что Украине не будет хватать примерно 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук.

Как упала рождаемость в Украине?

Всего в 2025 году на одного новорожденного в Украине приходилось трое умерших людей, пишет Opendatabot.

За прошлый год в стране:

родилось – более 168,7 тысяч детей;

умерло – 485,2 тысячи человек.

В 2025 году смертность в Украине сократилась на 2%, но рождаемость – аж на 4,5%.

Хотя аналитики отмечают, что после кризисного 2022 года, когда рождаемость сократилась на 25%, снижение этого показателя постепенно замедляется.