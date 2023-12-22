За год подорожал почти на 100 гривен: сколько будет стоить рождественский стол
Источник:BRDO
Индекс "рождественской корзины" в Украине меняется из года в год. О том, как выросла цена на продукты праздничного стола в 2023 году и сколько придется заплатить – читайте дальше на 24 канале.
В 2023 году для приготовления 12 традиционных блюд придется закупить продукты в среднем. на 882 гривны.
Читайте также: Втрое меньше поляков: сколько готовы потратить украинские беженцы на Рождество в Польше
Для сравнения, в прошлом году сумма составила 796 гривен. То есть, стоимость рождественской корзины для украинцев в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом.
На что выросли цены
В этом году наблюдался постепенный рост цен на свинину и птицу, по состоянию на конец года. на 11 – 13% дороже, чем в прошлом. Также отметилось удорожание яиц и молочных продуктов.
Следовательно, больше всего в цене выросли следующие товары:
- мед (+29%);
- капуста (+77%);
- рыба (карп +32%, сельдь +26%);
- морковь (+19%).
Впрочем, через год некоторые продукты даже успели подешеветь, в частности речь идет о: гречихе (-59%), свекле (-64%) и луке (-41%).
Как считали индекс "Рождественской корзины"Считали индекс в расчете на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных 12 рождественских блюд: кутьи, компота, постных борща и голубцов, тушеных капусты и фасоли, маринованных грибов, печеного карпа, маринованной сельди, пампухов и рождественского кафеля. За основу эксперты BRDO взяли актуальные цены на продукты в крупнейших торговых сетях Украины, таких как Ашан, Сильпо, Варус.
Как изменялись цены на продукты питания
По данным Госстата, с января по октябрь 2023 средние цены на хлеб, свинину и молоко выросли.
- Свинина со 168 гривен за килограмм выросло до 202 гривен за килограмм.
- Литр молока осенью стоил 36,6 гривны, таким образом цена выросла с января более чем на 2 гривны.
- Сметана с 95 гривен до 100 гривен (цена за килограмм).
- Рыба мороженая подорожала на 6 гривен – до 162 гривен за килограмм.
- Тушки куриные выросли на 10 гривен – до 91 гривны за килограмм