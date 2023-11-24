Новые лидеры, новые перспективы: кто стал президентом и гендиректором клуба "Металлист 1925"
22 ноября 2023 года ООО "Металлист 1925" Харьков провело традиционное Общее собрание участников, которое определило ключевые изменения в административном составе клуба и заложило новый этап развития. Новый инвестор клуба Владимир Носов стал президентом, а Андрей Неделин генеральным директором клуба.
Новое развитие клуба
Смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года. Президент Владимир Носов предложил стратегию развития клуба с ориентацией на бизнес-модель и высокотехнологичные решения в футболе, подчеркивая важность постепенного развития клуба в условиях нестабильности.
Читайте также Какой инструмент поможет получить максимум по торговле криптовалютамиНапоминаем! На должность генерального директора был назначен Андрей Неделин, бывший исполнительный директор.
Носов рассказал, что вместе с менеджментом "Металлиста 1925" стремится создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. По его словам, у Андрея Неделина необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот.
Вместе мы намерены воплощать в жизнь лучшие управленческие и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба.
Кстати, должность исполнительного директора Неделин занимал с 2020 года, помогал клубу выстоять во времена ковидного локдауна и с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Чего стремится руководство
Президент и генеральный директор клуба планируют установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.
Мы начинаем новый этап в развитии "Металлиста 1925". Стремимся не только к успеху на футбольном поле, но и созданию прогрессивного клуба, который будет примером для других. Я лично цель привнести опыт, приобретенный в партнерстве с клубами международного уровня. Вместе с тем, ценности и философия клуба были и будут являться фундаментом любых управленческих решений,
– подытожил Владимир Носов.
Клуб надеется на дальнейшую поддержку болельщиков клуба и приглашает всех поклонников присоединиться к новому этапу в развитии "Металлиста 1925".Справка: WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Образование. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире