Новий розвиток клубу
Зміна керівництва "Металіста 1925" стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року. Президент, Володимир Носов, запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.
Читайте також Який інструмент допоможе отримати максимум з торгівлі криптовалютами
Носов розповів, що разом із менеджментом "Металіста 1925" прагне створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. За його словами, Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот.
Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу.
До речі, посаду виконавчого директора Нєдєлін обіймав з 2020 року, допомагав клубу вистояти в часи ковідного локдауну та з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Чого прагне керівництво
Президент та генеральний директор клубу планують встановити потужні стандарти в управлінні й розвитку клубу, підтримуючи його цінності та філософію.
Ми розпочинаємо новий етап у розвитку "Металіста 1925". Прагнемо не лише успіху на футбольному полі, але й створення прогресивного клубу, який буде прикладом для інших. Я особисто маю на меті привнести досвід, набутий у партнерстві з клубами міжнародного рівня. Разом з тим, цінності та філософія клубу були й будуть фундаментом будь-яких управлінських рішень,
– підсумував Володимир Носов.
Клуб сподівається на подальшу підтримку вболівальників клубу та запрошує всіх прихильників приєднатися до нового етапу у розвитку "Металіста 1925".