Новий розвиток клубу

Зміна керівництва "Металіста 1925" стала наступним кроком після зміни інвестора у вересні 2023 року. Президент, Володимир Носов, запропонував стратегію розвитку клубу з орієнтацією на бізнес-модель та високотехнологічні рішення у футболі, підкреслюючи важливість поступового розвитку клубу в умовах нестабільності.

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Нагадуємо! На посаду генерального директора було призначено Андрія Недєліна, колишнього виконавчого директора.

Носов розповів, що разом із менеджментом "Металіста 1925" прагне створити клуб, який буде сучасним, конкурентоздатним і успішним. За його словами, Андрій Недєлін має необхідні компетентність і професійний досвід, які дозволять клубу рухатися вперед і досягти великих висот.

Володимир Носов Засновник та CEO криптобіржі WhiteBIT Разом ми маємо намір втілювати найкращі управлінські та інноваційні ідеї, щоб забезпечити стабільну та успішну роботу клубу.

До речі, посаду виконавчого директора Нєдєлін обіймав з 2020 року, допомагав клубу вистояти в часи ковідного локдауну та з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чого прагне керівництво

Президент та генеральний директор клубу планують встановити потужні стандарти в управлінні й розвитку клубу, підтримуючи його цінності та філософію.

Ми розпочинаємо новий етап у розвитку "Металіста 1925". Прагнемо не лише успіху на футбольному полі, але й створення прогресивного клубу, який буде прикладом для інших. Я особисто маю на меті привнести досвід, набутий у партнерстві з клубами міжнародного рівня. Разом з тим, цінності та філософія клубу були й будуть фундаментом будь-яких управлінських рішень,

– підсумував Володимир Носов.

Клуб сподівається на подальшу підтримку вболівальників клубу та запрошує всіх прихильників приєднатися до нового етапу у розвитку "Металіста 1925".

Довідково: WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. WhiteBIT разом з Міністерством цифрової трансформації створили "Освітній проєкт з криптограмотності та блокчейну" на порталі Дія.Освіта. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі