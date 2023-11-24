Новое развитие клуба

Смена руководства "Металлиста 1925" стала следующим шагом после смены инвестора в сентябре 2023 года. Президент Владимир Носов предложил стратегию развития клуба с ориентацией на бизнес-модель и высокотехнологичные решения в футболе, подчеркивая важность постепенного развития клуба в условиях нестабильности.

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Напоминаем! На должность генерального директора был назначен Андрей Неделин, бывший исполнительный директор.

Носов рассказал, что вместе с менеджментом "Металлиста 1925" стремится создать клуб, который будет современным, конкурентоспособным и успешным. По его словам, у Андрея Неделина необходимы компетентность и профессиональный опыт, которые позволят клубу двигаться вперед и достичь больших высот.

Владимир Носов Основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Вместе мы намерены воплощать в жизнь лучшие управленческие и инновационные идеи, чтобы обеспечить стабильную и успешную работу клуба.

Кстати, должность исполнительного директора Неделин занимал с 2020 года, помогал клубу выстоять во времена ковидного локдауна и с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Чего стремится руководство

Президент и генеральный директор клуба планируют установить мощные стандарты в управлении и развитии клуба, поддерживая его ценность и философию.

Мы начинаем новый этап в развитии "Металлиста 1925". Стремимся не только к успеху на футбольном поле, но и созданию прогрессивного клуба, который будет примером для других. Я лично цель привнести опыт, приобретенный в партнерстве с клубами международного уровня. Вместе с тем, ценности и философия клуба были и будут являться фундаментом любых управленческих решений,

– подытожил Владимир Носов.

Клуб надеется на дальнейшую поддержку болельщиков клуба и приглашает всех поклонников присоединиться к новому этапу в развитии "Металлиста 1925".

Справка: WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Образование. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире