Благодаря украинским хранилищам Европа обеспечена дешевым газом, – Financial Times

Европейцы активно используют украинские хранилища. Благодаря накопленному там сырью Европа избегает вероятного газового кризиса.

Что происходит на газовом рынке Европы

Аналитики Financial Times считают, что накопления в украинских хранилищах помогают ЕС сдерживать цены и готовиться к следующей зиме. Сырье из Украины экономит европейский газ.

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Согласно опубликованным данным, количество сырья, которое имеет Европа сейчас – 90% от всего объема заготовленного на нынешнюю зиму. Такие сбережения стали возможны благодаря тому, что энергетические компании и трейдеры использовали европейский газ в небольших количествах и делают упор на украинском продукте.

Старший аналитик Rystad Energy Николин Бромандер определила, что сырье из Украины сыграло ключевую роль в контроле цен на газовом рынке Европы. Нельзя не сказать и о факторе безопасности, который создает стабильные поставки газа.

Какое количество газа в Украине сейчас

Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют о том, что хранилища ЕС по состоянию на конец октября были заполнены на 99,24%. В некоторых странах они были даже переполнены.

В ЕС приняли решение отправить излишки в Украину. Именно поэтому украинские хранилища были наполнены наиболее всего с начала полномасштабного вторжения.

На колебания стоимости газа в Европе повлиял, в частности, и климатический фактор. Температура была высокой и значимой потребности в газе не было.