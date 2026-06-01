Одна из стран хочет покупать у России газ в следующем году – "Газпром" ведет переговоры

В конце 2026 года истекает срок действия действующих соглашений о поставках российского газа в Турцию. Поэтому стороны уже начали переговоры о возможном продолжении сотрудничества.

Будет ли Турция покупать российский газ

Информацию об этом журналистам Bloomberg сообщил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар на Бакинском форуме 1 июня. Однако потенциальные объемы и сроки еще не согласовали.

Смотрите также Последняя лазейка Кремля: одна европейская верфь до сих пор помогает России зарабатывать на газе

Переговоры о будущих поставках газа турецкая государственная трубопроводная компания Botas сейчас ведет с "Газпромом".

Предварительные договоренности по импорту по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" Анкара ранее продолжила в декабре прошлого года.

К слову, страна остается вторым по величине рынком сбыта для "Газпрома" после Китая. Такое значение это направление приобрело после потери российским монополистом большинства клиентов в Европе в 2022 году из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Интересно! А вот Венгрия надеется вскоре избавиться от "газовой зависимости" от Кремля. Страна якобы близка к новому соглашению о поставках из румынского месторождения Neptun Deep с 2027 года, что заменит до четверти импорта из страны-агрессора.

Покупает ли Турция российскую нефть