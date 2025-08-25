В России резко сократился спрос на грузовики отечественного производства. "Импортозамещение" из Китая обернулось для российских компаний крахом.

Почему упал спрос на российские грузовики?

За несколько лет войны против Украины производители грузовиков в России проиграли Китаю борьбу за российский рынок грузовых автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также Китаю не нужно окончание войны в Украине: как Пекин зарабатывает на российском вторжении

Китайские бренды, после выхода с российского рынка европейцев в 2022 году, мгновенно овладели нишей тяжелой техники. Расчеты россиян на "плодотворное сотрудничество" превратились в потерю внутреннего рынка,

– отмечает разведка.

По данным разведки, китайские автопроизводители уже взяли под свой контроль более 53% внутреннего рынка грузовиков в России.

За прошлый год продажи грузовых автомобилей собственного производства в России сократились на 19%.

За первые полгода 2025-го ситуация стала критической – реализации грузовиков упала на 56%.

Еще хуже продаются магистральные тягачи – на 70% меньше, чем в прошлом году.

К чему привело падение спроса?

Засилье китайских машин ударило по ведущим российским автопроизводителям грузовых автомобилей и автобусов.

Они вынуждены сокращать рабочую неделю до 4 дней, а некоторые полностью остановили свои конвейеры.

В частности, пострадали такие крупные компании, как "ГАЗ", "Камаз" и "ПАЗ".

Проблемы на внутреннем рынке повлияли и на сотрудничестве с Беларусью.

Автопроизводители из Республики Беларусь жалуются, что их "вытесняют" из России – за первое полугодие 2025 года у "МАЗа" на 34 % сократились продажи на российском рынке,

– добавляют в разведке.

Что известно о ситуации на российском авторынке?