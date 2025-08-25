Укр Рус
25 августа, 13:10
Россия потеряла собственный рынок грузовиков: Китай диктует правила игры

Ирина Гайдук
  • Китайские автопроизводители контролируют более 53% внутреннего рынка грузовиков в России, вытеснив местных производителей.

  • Из-за снижения спроса на российские грузовики, крупные компании, такие как "ГАЗ", "Камаз" и "ПАЗ", вынуждены сокращать производство и рабочую неделю.

     

В России резко сократился спрос на грузовики отечественного производства. "Импортозамещение" из Китая обернулось для российских компаний крахом.

Почему упал спрос на российские грузовики?

За несколько лет войны против Украины производители грузовиков в России проиграли Китаю борьбу за российский рынок грузовых автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Китайские бренды, после выхода с российского рынка европейцев в 2022 году, мгновенно овладели нишей тяжелой техники. Расчеты россиян на "плодотворное сотрудничество" превратились в потерю внутреннего рынка, 
– отмечает разведка.

По данным разведки, китайские автопроизводители уже взяли под свой контроль более 53% внутреннего рынка грузовиков в России.

  • За прошлый год продажи грузовых автомобилей собственного производства в России сократились на 19%.
  • За первые полгода 2025-го ситуация стала критической – реализации грузовиков упала на 56%.
  • Еще хуже продаются магистральные тягачи – на 70% меньше, чем в прошлом году.

К чему привело падение спроса?

Засилье китайских машин ударило по ведущим российским автопроизводителям грузовых автомобилей и автобусов.

  • Они вынуждены сокращать рабочую неделю до 4 дней, а некоторые полностью остановили свои конвейеры.
  • В частности, пострадали такие крупные компании, как "ГАЗ", "Камаз" и "ПАЗ".

Проблемы на внутреннем рынке повлияли и на сотрудничестве с Беларусью.

Автопроизводители из Республики Беларусь жалуются, что их "вытесняют" из России – за первое полугодие 2025 года у "МАЗа" на 34 % сократились продажи на российском рынке, 
– добавляют в разведке.

Что известно о ситуации на российском авторынке?

  • Автопром России пострадал от западных санкций введенных против Кремля за вторжение в Украину. Авторынок страны-агрессора обвалился на 25% за последний год из-за санкций и обнищания населения.
  • Из-за кризиса ведущий российский производитель легковых автомобилей – завод "АвтоВАЗ" – вынужден сокращать рабочую неделю. Продажи автомобилей упали, а найти покупателей на новые машины производитель не может.
  • Российские автосалоны начали массово закрываться из-за отсутствия клиентов. Только во II квартале 2025 года более 130 автомобильных шоурумов закрыли свои двери в России.