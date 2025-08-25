Россия потеряла собственный рынок грузовиков: Китай диктует правила игры
- Китайские автопроизводители контролируют более 53% внутреннего рынка грузовиков в России, вытеснив местных производителей.
Из-за снижения спроса на российские грузовики, крупные компании, такие как "ГАЗ", "Камаз" и "ПАЗ", вынуждены сокращать производство и рабочую неделю.
В России резко сократился спрос на грузовики отечественного производства. "Импортозамещение" из Китая обернулось для российских компаний крахом.
Почему упал спрос на российские грузовики?
За несколько лет войны против Украины производители грузовиков в России проиграли Китаю борьбу за российский рынок грузовых автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Китайские бренды, после выхода с российского рынка европейцев в 2022 году, мгновенно овладели нишей тяжелой техники. Расчеты россиян на "плодотворное сотрудничество" превратились в потерю внутреннего рынка,
– отмечает разведка.
По данным разведки, китайские автопроизводители уже взяли под свой контроль более 53% внутреннего рынка грузовиков в России.
- За прошлый год продажи грузовых автомобилей собственного производства в России сократились на 19%.
- За первые полгода 2025-го ситуация стала критической – реализации грузовиков упала на 56%.
- Еще хуже продаются магистральные тягачи – на 70% меньше, чем в прошлом году.
К чему привело падение спроса?
Засилье китайских машин ударило по ведущим российским автопроизводителям грузовых автомобилей и автобусов.
- Они вынуждены сокращать рабочую неделю до 4 дней, а некоторые полностью остановили свои конвейеры.
- В частности, пострадали такие крупные компании, как "ГАЗ", "Камаз" и "ПАЗ".
Проблемы на внутреннем рынке повлияли и на сотрудничестве с Беларусью.
Автопроизводители из Республики Беларусь жалуются, что их "вытесняют" из России – за первое полугодие 2025 года у "МАЗа" на 34 % сократились продажи на российском рынке,
– добавляют в разведке.
Что известно о ситуации на российском авторынке?
- Автопром России пострадал от западных санкций введенных против Кремля за вторжение в Украину. Авторынок страны-агрессора обвалился на 25% за последний год из-за санкций и обнищания населения.
- Из-за кризиса ведущий российский производитель легковых автомобилей – завод "АвтоВАЗ" – вынужден сокращать рабочую неделю. Продажи автомобилей упали, а найти покупателей на новые машины производитель не может.
- Российские автосалоны начали массово закрываться из-за отсутствия клиентов. Только во II квартале 2025 года более 130 автомобильных шоурумов закрыли свои двери в России.