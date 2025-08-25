Росія втратила власний ринок вантажівок: Китай диктує правила гри
- Китайські автовиробники контролюють понад 53% внутрішнього ринку вантажівок у Росії, витіснивши місцевих виробників.
Через зниження попиту на російські вантажівки, великі компанії, такі як "ГАЗ", "Камаз" та "ПАЗ", змушені скорочувати виробництво та робочий тиждень.
У Росії різко скоротився попит на вантажівки вітчизняного виробництва. "Імпортозаміщення" з Китаю обернулося для російських компаній крахом.
Чому впав попит на російські вантажівки?
За кілька років війни проти України виробники вантажівок в Росії програли Китаю боротьбу за російський ринок вантажних автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Китайські бренди, після виходу з російського ринку європейців у 2022 році, миттєво опанували нішу важкої техніки. Розрахунки росіян на «плідне співробітництво» перетворились на втрату внутрішнього ринку,
– зазначає розвідка.
За даними розвідки, китайські автовиробники вже взяли під свій контроль більш як 53% внутрішнього ринку вантажівок у Росії.
- За минулий рік продажі вантажних автомобілів власного виробництва в Росії скоротилися на 19%.
- За перші пів року 2025-го ситуація стала критичною – реалізації вантажівок впала на 56%.
- Ще гірше продаються магістральні тягачі – на 70% менше, ніж торік.
До чого призвело падіння попиту?
Засилля китайських машин вдарило по провідних російських автовиробниках вантажних автомобілів та автобусів.
- Вони змушені скорочувати робочий тиждень до 4 днів, а деякі повністю зупинили свої конвеєри.
- Зокрема, постраждали такі великі компанії, як "ГАЗ", "Камаз" та "ПАЗ".
Проблеми на внутрішньому ринку вплинули й на співробітництві з Білоруссю.
Автовиробники з Республіки Білорусь скаржаться, що їх "витискають" з Росії – за перше півріччя 2025 року у "МАЗу" на 34 % скоротилися продажі на російському ринку,
– додають у розвідці.
Що відомо про ситуацію на російському авторинку?
- Автопром Росії постраждав від західних санкцій запроваджених проти Кремля за вторгнення в Україну. Авторинок країни-агресорки обвалився на 25% за останній рік через санкції та зубожіння населення.
- Через кризу провідний російський виробник легкових автомобілів – завод "АвтоВАЗ" – змушений скорочувати робочий тиждень. Продажі автівок упали, а знайти покупців на нові машини виробник не може.
- Російські автосалони почали масово закриватися через відсутність клієнтів. Лише у ІІ кварталі 2025 року понад 130 автомобільних шоурумів зачинили свої двері у Росії.