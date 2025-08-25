Чому впав попит на російські вантажівки?

За кілька років війни проти України виробники вантажівок в Росії програли Китаю боротьбу за російський ринок вантажних автомобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Китайські бренди, після виходу з російського ринку європейців у 2022 році, миттєво опанували нішу важкої техніки. Розрахунки росіян на «плідне співробітництво» перетворились на втрату внутрішнього ринку,

– зазначає розвідка.

За даними розвідки, китайські автовиробники вже взяли під свій контроль більш як 53% внутрішнього ринку вантажівок у Росії.

За минулий рік продажі вантажних автомобілів власного виробництва в Росії скоротилися на 19%.

За перші пів року 2025-го ситуація стала критичною – реалізації вантажівок впала на 56%.

Ще гірше продаються магістральні тягачі – на 70% менше, ніж торік.

До чого призвело падіння попиту?

Засилля китайських машин вдарило по провідних російських автовиробниках вантажних автомобілів та автобусів.

Вони змушені скорочувати робочий тиждень до 4 днів, а деякі повністю зупинили свої конвеєри.

Зокрема, постраждали такі великі компанії, як "ГАЗ", "Камаз" та "ПАЗ".

Проблеми на внутрішньому ринку вплинули й на співробітництві з Білоруссю.

Автовиробники з Республіки Білорусь скаржаться, що їх "витискають" з Росії – за перше півріччя 2025 року у "МАЗу" на 34 % скоротилися продажі на російському ринку,

– додають у розвідці.

Що відомо про ситуацію на російському авторинку?