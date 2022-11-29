В условиях обстрелов и блекаута: что переживает украинский рынок недвижимости

Декабрь, как и ноябрь, может стать для украинцев тяжелым периодом из-за российских обстрелов. Интересно, как на это будет реагировать рынок недвижимости. Об этом узнавали журналисты Экономики 24.

По сравнению с августом-сентябрем, данные за октябрь о покупке жилья не имели существенных изменений. Однако какая ситуация на рынке сейчас, читайте дальше.

Темы Цены снизились, а спрос не существенен, но есть: что с рынком недвижимости в Украине

Что будет с рынком в декабре

Как рассказывает Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, сейчас сезон аренды достаточно неактивен. Это традиционно, что в ноябре и декабре он снижается.

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины Эта тенденция сохраняется как в военный, так и в мирный период времени. Единственное, что сейчас сменились приоритеты у арендаторов. Все-таки больше ищут квартиры на низких этажах, ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения. Также, в приоритете есть квартиры, снабженные газоснабжением. Определенный сегмент квартир, это квартиры без газа и на высоких этажах, они сейчас не так популярны. Соответственно, цена на них будет снижаться.

еще раньше эксперт отмечал, что украинцы не готовы продавать свою недвижимость потому, что не готовы отдавать ее дешевле, чем ожидалось.

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Какое жилье предпочитают украинцы

Очевидно, что загородная недвижимость несколько стала популярнее. Если есть генератор или автономное отопление, население также готово арендовать такое жилье. Только цены на такие дома будут выше.

На самом деле население уже привыкло к этим массовым атакам. Люди уже не так реагируют и будут искать недвижимость вне зависимости от блекаута или массовых атак. Опять же будут обращать внимание на расположение объекта. К примеру, расположено ли жилье возле критической инфраструктуры,

– подчеркивает эксперт.

По прогнозам Питы, цены расти на недвижимость не будут. Увеличение стоимости было в августе по октябрь. Возможно, они в зимний период снизятся на 10%, не более.