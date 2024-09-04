Украинцы не хотят покупать жилье: прогноз рынка недвижимости: прогноз рынка недвижимости
Сейчас на рынке недвижимости Украины наблюдаются вполне ожидаемые тенденции. Граждане не готовы покупать квартиры.
Прогнозы для рынка недвижимости
Специалист по недвижимости Юрий Пита рассказал для 24 Канала, что рынок аренды в Украине очень активен, а спрос является стабильным.
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Цены выросли в большинстве регионов Украины, особенно в центральных и западных. Скорее всего, это связано с тем, что покупатели не готовы покупать недвижимость, отдавая предпочтение аренде.
Однако рынок недвижимости все еще неоднороден, потому что в центральных и западных регионах спрос и цены больше.
Хотя необходимо отметить рост предложения и снижение спроса по всей стране, в связи с этим цены в большинстве снижаются. По-прежнему больше интересуются вторичным рынком, первичном рынке нужна государственная поддержка в виде программ,
– сказал он.
Осенью также ожидается увеличение спроса и, соответственно, цен на недвижимость. Состояние рынка будет зависеть от развития событий на фронте, а также от финансовых возможностей населения. Эти факторы неразрывно связаны с общим состоянием украинской экономики, стабильностью рынка труда, уровнем международной помощи и государственной поддержки, предоставляемой сектору.