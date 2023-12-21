Доллар в январе: каким будет курс в банках и обменниках в новом году

В январе на валютный рынок будет давить несколько важных факторов. Не стоит недооценивать и влияние военных действий на финансовый сектор.

Что будет с курсом в январе

Банкир Тарас Лесовой рассказал в коментарии 24 Каналу, что в январе на валютном рынке может сохраниться ситуация относительной стабильности курсов и путь к минимизации межкурсовой разницы.

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Ожидается, что основные декабрьские изменения, как, например, отмена ограничений на наличном рынке и мягкое вмешательство регулятора на межбанк для достижения по меньшей мере баланса между спросом и предложением будет продолжаться и в начале года.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Пока нет никаких признаков для "озабоченности": международные валютные резервы Украины составляют почти 39 миллиардов долларов – этого вполне достаточно долго поддерживать баланс на валютном рынке. А объемы международной помощи вряд ли будут меньше озвученных правительством 41 миллиардов долларов в год.

Лесовой считает, что после "бурных" праздников на валютном рынке наблюдается стагнация: когда курсовые изменения незначительны и более или менее прогнозируемы. Кроме того, можно ожидать, что роль регулятора будет оставаться достаточно значимой, ведь "свободное" курсообразование на межбанке происходит под тщательным его наблюдением.

Объемы ожидаемой макрофинансовой помощи в 2024 году, которые могут насытить бюджет и существенно сократить разницу между расходами и доходами, а также решение проблем с экспортом/импортом на западных границах страны,

– отмечает банкир

Еще один весомый аспект, который будет косвенно влиять на валютный рынок – это ситуация на фронте вместе с последствиями возможных вражеских атак на объекты критической инфраструктуры. К сожалению, предусмотреть последствия сейчас невозможно.

Валютный рынок в новом году

В целом, анализируя экономические факторы, можно предположить, что в январе ситуация на валютном рынке в корне не изменится. Лесовой наметил какой будет ситуация в январе:

Продолжится путь на сближение курсов межбанка и наличного рынка, разница между которыми может быть на уровне 0,3 – 0,4 гривны.

Курсовой коридор на межбанке, вероятно, останется на уровне конца декабря.

Наличный рынок при формировании курсов будет ориентироваться, прежде всего, на безналичный.

Любые курсовые изменения как на межбанке, так и на наличном рынке будут незначительными, хоть и разнонаправленными, но не превысят 0,2 гривны.

Предполагаем, что на рынке будет отсутствовать ажиотаж, поэтому регулятор для сохранения баланса между покупателями и продавцами может значительно уменьшить объемы валютных интервенций.

Таким образом, сейчас достаточно экономических оснований того, чтобы в январе ожидать относительную стабильность на валютном рынке. Колебания курса хоть и будут, но их можно назвать незначительными.