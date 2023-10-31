Список самых актуальных профессий на ближайшие 20 лет
Источник:Украинский институт будущего
Мир профессий быстро меняется. На то, какими будут специальности будущего, влияет значительное количество факторов, в частности военные действия.
Каким будет рынок труда в будущем
Принимая во внимание нынешний мировой порядок, становится ясно, что военные конфликты могут сильно повлиять на экономическую составляющую. Ученые Яна Лаврик и Николай Скиба создали несколько вероятных сценариев развития событий в течение следующих 20 лет.
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Как по мнению ученых, может развиваться будущее
- По инерции
Согласно этому прогнозу Украина побеждает в войне с Россией. Однако экономическая составляющая нашего государства сильно ухудшается. Украину не приняли в ЕС, но внешние инвестиции способствуют ее восстановлению.
В это время наиболее популярными профессиями станут: строитель, ремонтник (особенно технические специалисты и электричества), юристы и перевозчики (серый импорт будет способствовать спросу на эти специальности).
- Командное развитие
Победа Украины на выгодных условиях. Вместо вступления в ЕС страна выбирает другое направление развития. Создаются региональные союзы, обеспечивающие взаимовыгодные условия. Украина будущего хоть и имеет развитую экономику, однако некоторые отрасли, например науки, нуждаются в дотациях из-за границы.
Наибольшей популярностью будут пользоваться следующие специальности: логист, менеджер, архитектор, строитель, профессии, направленные на увеличение боеспособности страны, IT-специалисты, аналитики, работники медицинской сферы.
- "Медоид"
В Украине появляются новые территории – земли европейской части России. Экономика страны быстро развивается. Оборонительная способность Украины сильно повышается и достигает значительного уровня.
Самыми необходимыми в это время будут военные специальности, ученые (больше всего биологи и генетики), IT-специалисты, работники сфер образования и здравоохранения и аграрии.
Лаврик и Скиба выделили топ-4 качества идеальных кандидатов, которые гарантированно позволят трудоустроиться в будущем:
- высокий уровень эмпатии;
- наличие верно определенных целей и жизненных стратегий;
- умение проактивно обучаться;
- использование эластичного ума.