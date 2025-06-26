Хватило бы 22 раза покончить с бедностью: как обогатились самые богатые люди планеты

За последние десять лет 3 000 миллиардеров в мире увеличили свое богатство на 6,5 триллиона долларов. Совокупные активы богачей составили 14,6% мирового ВВП.

Как обогатились самые богатые люди планеты

В общем самые богатые люди, которые составляют 1% населения планеты, за десятилетие стали еще богаче на 33,9 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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По подсчетам благотворительной организации Oxfam, накопленных богачами средств за эти десять лет было бы достаточно, чтобы 22 раза покрыть ежегодные расходы на преодоление глобальной бедности.

Только Великобритании, по данным организации Equality Trust, количество миллиардеров увеличилось с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году.

За этот период среднее богатство британских миллиардеров выросло более чем на 1 000%.

Важно! Несмотря на рост состояния, миллиардеры платят эффективную ставку налогов только в размере 0,3% от их богатства. Это гораздо меньше, чем приходится платить обычным работникам, говорят в Oxfam.

Как хотят сократить неравенство между сверхбогатыми и остальными людьми

В 2023 году Испания, Бразилия, Германия и ЮАР выступили с инициативой на саммите G20 о введении минимального налога в 2% на состояние сверхбогатых людей.

Ведущий французский экономист Габриэль Цукман уже подсчитал, что это может принести до 250 миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджеты.

Инициаторы налога призвали другие страны присоединиться к этому предложению, чтобы новый налог дополнил переговоры о налогообложении цифровой экономики.

Также обсуждается введение глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для транснациональных компаний.

Стоит знать! Германия, Испания, Бразилия и ЮАР также отмечают, что необходимо противодействовать использованию оффшоров, через которые миллиардеры, проживающих в Монако или Джерси, но зарабатывают деньги в странах вроде Франции или Великобритании, избегают налогообложения. Только тогда новые налоговые правила будут эффективными.