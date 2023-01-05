Самые дорогие города в 2022 году: неожиданный список
Источник:The Economist
Несмотря на энергетический кризис и инфляцию, с которой столкнулись европейцы в 2022 году, западная Европа стала дешевле по сравнению с другими городами мира. Цены на жизнь в европейских городах заняли нижнюю часть мирового рейтинга ТОП-10.
Например, если в 2021 году Париж и Цюрих были едва ли не самыми дорогими городами мира, то в прошлом году они заняли только 6 и 8 место. 7 место мирового рейтинга заняла Женева.
Интересно Цены и инфляция в Европе начали снижаться
Города Восточной Европы, за исключением русских, упали на в среднем семь мест. Британские опустились в среднем на 21-е место. Из десяти опустившихся дальше всего в рейтинге городов пять европейских городов.
Самые дорогие и дешевые города Европы
Самым дорогим европейским городом в 2022 году был швейцарский Цюрих. В общей сложности пятерка самых затратных городов выглядела следующим образом:
- Цюрих
- Женева
- Париж
- Копенгаген
- Осло
Самыми дешевыми городами стали столица Узбекистана, казахстанский город Алматы и турецкий Стамбул. Четвертый город заняли столицы Румынии и Венгрии:
- Ташкент
- Алматы
- Стамбул
- Бухарест
- Будапешт
Насколько цены подорожали за год войны
Весь европейский континент заметно пострадал из-за кризиса стоимости жизни в 2022 году. Потребительские цены выросли примерно на 8% в год, цены на энергоносители – на 29%. В Украине годовая потребительская инфляция составила 28%.
Как отличаются цены на кулинарию и продукты в Европе
- Чтобы сходить в недорогой ресторан в Швейцарии придется заплатить примерно 975 гривен только за себя, а ужин на двоих в среднем по цене заведению обойдется почти в 3900 гривен.
- В Польше можно поесть в ресторане на 242 гривны, если это недорогое заведение, и заплатить около 1210 гривен в более премиальном месте за двоих. Вода в среднем будет стоить около 39 гривен, а пиво – 88. В Чехии цены почти такие же, ужин для одного в бюджетном заведении стоит 281 гривну, а ужин для двух человек в более дорогом ресторане — 1251 гривна.
- Самые дешевые цены в Сербии, Северной Македонии, Молдове и Косово. В недорогих заведениях этих стран можно потратить около 226, 154, 231 и 152 гривен соответственно. Цены на напитки в ресторанах этих стран варьируются от 19 до 48 гривен.